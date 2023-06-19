Мать успела выйти из дома: в Татарстане в результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей

На месте пожара в частном доме в Татарстане найдены трое погибших взрослых и четверо детей

Сообщение о пожаре в частном доме, расположенного по адресу Тукаевский район, д. Саитова, улица Торговая, 21, поступило в около часа дня 18 июня.

Сам дом бревенчатый, в один этаж, его размер - 10 на 8 метров, газифицирован и электрифицирован. Пожар был определен по рангу №1БИС. К тушению приступили 43 человека, были задействованы 17 единиц техники, в числе которых 15 человек и 5 машин от МЧС России. Локализовать пожар удалось к 14:05, а ликвидировать открытое горение - к 14:15.

По последней информации, которую опубликовала пресс-служба МЧС России по РТ, после тушения на месте происшествия было обнаружено семь тел погибших, из которых четверо были детьми. Всего здесь проживали восемь человек. Сотрудники полиции отмечают, что семья неблагополучная. Известна, что матери удалось выйти из горящего дома. Причины происшествия устанавливается. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал "Казань News".