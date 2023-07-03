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· Полина Модестова

Малышка потерялась прошлой ночью: в Нурлате тело ребенка нашли в канализационном колодце

В канализационном колодце в Нурлате 3 июля нашли тело 2-летней девочки
Малышка потерялась прошлой ночью: в Нурлате тело ребенка нашли в канализационном колодце

pixabay

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Стало известно, что в Нурлате 3 июня 2023 года ночью в канализационном колодце было обнаружено тело девочки. Напомним. что ребенок в возрасте двух лет потерялся в ночь со 2 на 3 июля на улице Бакирова.

Тело было обнаружено около полуночи. По предварительным данным, малышка провалилась в него и утонула. На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства трагедии, сообщает "Татар-информ".

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