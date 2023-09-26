Максимальная финансовая защита: Ильсур Метшин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Казани

Мэр Казани заявил о решении проблемы обманутых дольщиков и восстановлении их прав

За 15 лет в Казани восстановили права более 15 тысяч дольщиков в 105 проблемных домах. Помимо того, в 2022 году удалось добиться еще 319 покупателей квартир в таких жилых комплексах как «Жардин», «Мелодия» и «Поколение». На прошлой же недели власти приступили к передаче ключей от квартир и компенсирующей дома на Р. Гареева. Его возвели для дольщиков ЖК ☺Золотая середина». Меэ Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил, что, таким образом, проблема обманутых дольщиков в городе полностью решена.

При этом Метшин обратил внимание на то, что контроль данного вопроса будет и дальше продолжаться. Федеральное законодательство наделило муниципалитеты полномочием осуществлять профилактический мероприятия.

Напомним, что максимальную финансовую защиту дольщиков удалось достигнуть благодаря тому, что теперь купать объекты можно лишь через эскроу-счета. Это означает, что денежные средства доступны застройщику только после окончания строительства.