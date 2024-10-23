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Мадуро пришел на переговоры с Путиным с женой

Напомним, что саммит стран БРИКС проходит сейча...

Khamenei.ir

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро познакомил свою супругу Силию с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на саммите БРИКС. После этого они пошли на переговоры.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что обе страны стремятся к формированию миропорядка и к недопущению использования неоколониальных подходов, а также к вмешательству во внутренние дела разных стран, пишет ТАСС.

Напомним, что саммит стран БРИКС проходит сейчас в региональной столице Республики Татарстан. Известно, что мероприятие продлится до 24 октября 2024 года, включительно.

Не так давно мы писали о том, что глава Индии Нарендра Моди уехал из региональной столицы Республики Татарстан прямо с саммита БРИКС, чтобы увидеться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Известно, что сам визит Моди в Германию будет проходить в течении 3 дней.

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