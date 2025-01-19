Лыжница Непряева победила в скиатлоне в Казани

Финальный день пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам сегодня состоялся в Казани. Женская часть соревнований началась с проведения скиатлона.



Основное время гонки прошло в равномерном темпе, спортсменки сохраняли плотное расположение. Финишная прямая ознаменовалась острой борьбой за позиции.



Наиболее успешное завершение продемонстрировала лыжница из Татарстана Дарья Непряева, обойдя Анастасию Кулешову с минимальным разрывом в 0,3 секунды.Следующим этапом станут мужские соревнования.