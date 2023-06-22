"Лыжи будут выдавать в другом месте": в Казани ищет новую точку для базы "Дубравная"
В Казани ищут новое место для лыжной базы "Дубравная". Известно об этом стало после ответа от администрации на вопросы неравнодушных жителей, которые в социальных сетях интересовались ее судьбой.
В мэрии города рассказали, что лес вырубать никто не планирует, однако мечеть теперь стала собственницей участка под базой по совместному решению с собственником учреждения. Лыжи продолжать выдавать, но подберут для этого другое место.
- По факту для казанцев ничего не изменится, - подытожили в администрации.
Пока что неизвестно, где именно будет стоять база, на данном этапе выделяют землю.