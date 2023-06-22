Новости Казани
· Полина Модестова

"Лыжи будут выдавать в другом месте": в Казани ищет новую точку для базы "Дубравная"

Для одной из лыжных баз в Казани в 2023 году ищут новую площадку
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В Казани ищут новое место для лыжной базы "Дубравная". Известно об этом стало после ответа от администрации на вопросы неравнодушных жителей, которые в социальных сетях интересовались ее судьбой.

В мэрии города рассказали, что лес вырубать никто не планирует, однако мечеть теперь стала собственницей участка под базой по совместному решению с собственником учреждения. Лыжи продолжать выдавать, но подберут для этого другое место.

- По факту для казанцев ничего не изменится, - подытожили в администрации.

Пока что неизвестно, где именно будет стоять база, на данном этапе выделяют землю.

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