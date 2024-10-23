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Лукашенко 23 октября направится в Казань

Всего на мероприятии будут главы больше 40 госу...

Tatarstan.ru

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Глава Белоруссии Лукашенко 23 октября 2024 года, направится в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом рассказали в телеграм-канале "Пул первого"

В сообщении говорится, глава другого государства будет участвовать в заседании 16 саммита БРИКС. Гости обсудят международные проблемы, повышения сплоченности стран и скорейшего разрешения различных конфликтов.

Кроме того, уже подготовлена программа международных контактов Александра Лукашенко. Всего на мероприятии будут главы больше 40 государств и самых разных международных организаций.

Ранее мы писали о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в региональную столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Об этом говорится на сайте Госсовета Республики Татарстан.

Напомним, саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября текущего года.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

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