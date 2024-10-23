Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в региональную столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Об этом говорится на сайте Госсовета РТ.

В казанском аэропорту им. Тукая Гутерриша встретил председатель местного парламента Фарид Мухаметшин.

В пресс-службе Кремля 21 октября рассказали, что специалист проведет в городе переговоры с главой России Владимиром Владимировичем Путиным. Прогнозируется, что эксперты обсудят деятельность ООН, ситуацию на Ближнем Востоке и украинский вопрос.

Напомним, саммит БРИКС продлится до 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что подготовка к саммиту БРИКС обошлась в 20 миллиардов рублей. Однако такая сумма была вложена именно в самые крупные проекты, добавил Ильсур Метшин.

Мэр города отметил, что почти 8 миллиардов рублей "пошли" на дороги и благоустройство.