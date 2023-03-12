Лед быстро тает: Из-за потепления в Татарстане закрыли три ледовые переправы

Из-за оттепели в Татарстане закрываются три ледовые переправы

13 марта закроется ледовая переправа от Старого Аракчино до Верхнего Услона. Она перестанет работать в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Закрытие переправы связано с установлением положительной температуры воздуха в дневное время, образованием колеи на льду и частичным разрушением съездов. В теплую погоду на льду появились промоины, он становится пористым и не выдерживает веса человека. В зоне риска – рыбаки и дети.

Напомним, ледовая переправа начала работу 22 декабря прошлого года, когда толщина льда составляла 25-26 сантиметров.

Отметим, что еще в пятницу, 10 марта, закрыта переправа Соколка – Новый Закамский в Мамадышском районе. С 12:00 13 марта прекратит работу переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.

«Сейчас уже в верховьях малых рек начались процессы вскрытия льда, имеются многочисленные промоины, особенно на Казанке. Поэтому сейчас опасно совершать лыжные прогулки по льду, ни в коем случае нельзя пользоваться проложенными ледовыми тропами, особенно на озере Нижний Кабан и других водоемах», – приводит слова замруководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрия Венедиктова пресс-служба ведомства.