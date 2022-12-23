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· Алина Алмакаева

Куда сводить ребенка на каникулах в Казани: ТОП-самых интересных спектаклей для детей

Куда сводить ребенка на каникулах в Казани: ТОП-самых интересных спектаклей для детей

Новый год – чудесная пора как для взрослых, так и для детей. Ранее мы писали о местах, которые следует посетить с детьми на новогодних каникулах. Но как насчёт культурного просвещения?

Погрузится в сказочный мир помогают театры. Добро побеждает зло и всё в реальных декорациях с настоящими героями.

В Татарской филармонии Габдуллы Тукая приготовили несколько постановок.

«Новогоднее путешествие Красной Шапочки» - детская музыкальная постановка. Она о меленькой девочке, которая очутилась в волшебном мире игрушек. Самая обычная девочка, живущая простой жизнью ребёнка превращается в Красную Шапочку, которой нужно победить злую королеву. Но самой ей не справиться и на помощь ей приходят сказочные герои.

Сказка предназначена для детей от пяти лет. Перед представлением юных зрителей ждёт встреча с Дед Морозом и Снегурочкой, которые будут вести интерактивные игры, загадывать загадки и водить хороводы. А билеты начинаются от 300 рублей.

«Аленький Цветочек»- детская поучительная сказка, которая рассказывает девицы-красавицы, которая полюбила чудище лесное. Но благодаря силе любви она вернула ему облик принца. Перед сказкой детей также ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость билетов на представление варьируется от 300 рублей до 800 рублей в зависимости от места.

«Снегурочка 2.2»- музыкальная постановки о приключениях Снегурочки в виртуальном мире. Как она там оказалась и какова ее миссия – загадка. Но мы знаем одно: дружба, доброта, любовь и отвага - главные движущие силы в борьбе против зла и коварства. Помимо этого постановка интерактивная и зрители также примут в ней участие. А цена на билеты будет от 300 рублей до 1 000 рублей.

Помимо этого новогодние постановки подготовили и в театре кукол «Экият».

«Сон в новогоднюю ночь» - это история о кролике, который стал символом года. В его снах показаны сражения со злом, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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