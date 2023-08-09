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Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Над Казанью 8 августа заметили самолет-ретранслятор со странным маршрутом
Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Илона Боянова

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В небе над Татарстаном 8 августа заметили неизвестный правительственный самолет, которые описывал разные фигуры и долетел до соседних регионов. Отследить маршрут самолета Ту-214СР с бортовым номером RA-64526 можно было с помощью сервиса Flightradar. В небе над Казанью он появился примерно в 12 часов дня, после чего летал на протяжении 4 часов и 4 минут.

Поднялся в небо самолет на севере города, у аэродрома Казанского авиационного завода. Самолет сделал круг до Балтаси, после чего вернулся обратно. Затем он почти долетел до Кирова, где вновь сделал несколько кругов, а после полетел к югу от Кирова и сделал еще несколько кругов в небе.

После этого самолет вернулся в Казань и какое-то время еще кружился над городом и близлежащими поселками. Спустя время он улетел к северу Татарстана, к границе с Марий Эл, а после вновь вернулся к Казани и совершил несколько кругов. После столь интересного маршрута самолет пропал с радаров в том же месте, где и появился.

Самолет с этим бортовым номером, напомним, называют первым самолетом-ретранслятором. Он был собран казанским авиационным заводом по заказу от управления делами президента России.

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