Крузак Хозуправления при Кабмине Татарстана столкнулся с машиной ДПС

Внедорожник Хозяйственного управления при Кабинете министров Республики Татарстан столкнулся с машиной дорожно-патрульной службы напротив "Тюбетейки" в Казани.

По предварительным данным, автомобиль инспекторов сопровождала раиса РТ Рустама Минниханова. Машина "Ленд Крузер" пересекла двойную сплошную. За рулём находился Айрат Зарипов, который ехал один. Известно, что он не получил травмы в результате дорожного происшествия.

По информации телеграм-канала Mash Iptash, с внедорожника сразу же скрутили номера, на месту аварии прибыла ещё одна правительственная машина "Тойота".

Ранее мы писали о том, что появились подробности страшного преступления, где 40-летний мужчина из Нурлата Республики Татарстан 3 года подвергал сексуальному насилию дочь своей сожительницы.

В настоящее время мужчина задержан, он признал вину. Было заведено уголовное дело о насилии сексуального характера в отношении ребенка.