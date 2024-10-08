Появились подробности 3-летнего насилия над малышкой в Татарстане

Появились подробности страшного преступления, где 40-летний мужчина из Нурлата 3 года подвергал сексуальному насилию дочь своей сожительницы, пишет KazanFirst

По информации источника портала, о случившемся маме рассказала сама потерпевшая. После этого мать обратилась в полицию. Известно, что потенциальный преступник — экс-сожитель матери ребенка. По предположительным данным, татарстанец совращал несовершеннолетнюю, когда жил с ее матерью. На момент первого насилия девочке было 5 лет.

Известно, что житель РТ трудится на должности ведущего специалиста в крупном нефтегазодобывающем управлении в Нурлате.

В настоящее время мужчина задержан, он признал вину. Было заведено уголовное дело о насилии сексуального характера в отношении ребенка. На время следствия татарстанец будет под подпиской о невыезде.