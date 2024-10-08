Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появились подробности 3-летнего насилия над малышкой в Татарстане

На момент первого насилия девочке было 5 лет

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Появились подробности страшного преступления, где 40-летний мужчина из Нурлата 3 года подвергал сексуальному насилию дочь своей сожительницы, пишет KazanFirst

По информации источника портала, о случившемся маме рассказала сама потерпевшая. После этого мать обратилась в полицию. Известно, что потенциальный преступник — экс-сожитель матери ребенка. По предположительным данным, татарстанец совращал несовершеннолетнюю, когда жил с ее матерью. На момент первого насилия девочке было 5 лет.

Известно, что житель РТ трудится на должности ведущего специалиста в крупном нефтегазодобывающем управлении в Нурлате.

В настоящее время мужчина задержан, он признал вину. Было заведено уголовное дело о насилии сексуального характера в отношении ребенка. На время следствия татарстанец будет под подпиской о невыезде.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

Важное в РТ

22 часа назад

МТС Линк и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

самая лучшая служба по уничтожению тараканов

Новости Казани

23 часа назад

Казанцы сообщают о громких хлопках – это испытания на пороховом заводе

Новости России

3 дня назад

Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре

утепление кровли каркасного дома в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Новости Татарстана

день назад

Бойцы закрепили флаги Татарстана над Угледаром

Новости Казани

день назад

С 8 по 13 октября в ТРК  “Казан Молл” можно провериться на рак

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 8 октября потеплеет до +24, но затем придет аномальный холод

Новости Татарстана

7 часов назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире
Новости Казани
день назад

Сергей Жуков представил фильм в Казани

Сергей подчеркнул, что у него много родственник...

Новости Казани

27 минут назад

В Казани демонтирована скейт-площадка в парке «Континент»

Новости России

23 часа назад

ВТБ объединит близких в «Семейном банке»

Новости Татарстана

час назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани пополнили автопарк 3 новыми троллейбусами
Появились подробности 3-летнего насилия над мал...
Новости Татарстана
57 минут назад

Появились подробности 3-летнего насилия над малышкой в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

Участникам СВО могут бесплатно давать участки в РТ

Новости Татарстана

5 часов назад

Штурмовик из Челнов Янгиров с сослуживцами взял опорный пункт противника

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане началось переселение жителей из аварийных домов
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой