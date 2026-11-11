Россияне вдохновляются близкими больше, чем звездами и героями книг – исследование Т2 и Литрес

Т2, российский оператор мобильной связи, и книжный сервис Литрес выяснили, на кого равняются россияне и какие качества ценят в своих кумирах. Чаще всего ролевыми моделями становятся члены семьи, артисты и вымышленные персонажи. При этом молодежь активно ищет ориентиры среди известных личностей и близких, а с возрастом значимость семьи возрастает. При этом любимым мужским персонажем оказался Шерлок Холмс, женским – Скарлетт О’Хара.

Согласно опросу, у 63% участников есть или раньше был человек, которого они считают примером для подражания. Наиболее часто респонденты отмечают в качестве ориентира родителей и родственников (22%). На втором месте – актеры, музыканты и артисты (15%), на третьем – персонажи книг, фильмов и сериалов (10%). Еще 9% опрошенных берут пример с друзей, а 8% ориентируются на образ себя в будущем, к которому стремятся.

Молодежь активнее ищет ролевые модели: среди 18-24-летних они есть у 68%. В этом возрасте одинаково часто вдохновляют артисты и члены семьи – по 19%, однако с годами значимость близких возрастает: в группе 35-44 лет на них равняются 27%, а среди 45-54-летних – 28%. В кумирах больше всего россиян привлекают качества, которые они хотели бы развить в себе (21%), жизненный опыт (20%), а также близость ценностей (14%) и умение преодолевать трудности (13%).

В литературных героях особенно ценят силу характера и стойкость (23%), верность своим принципам (12%), смелость (10%) и внутреннюю свободу (9%). В числе любимых мужских персонажей – Шерлок Холмс, граф Монте-Кристо и Евгений Онегин. Среди женских образов лидирует Скарлетт О’Хара, Маргарита, Джейн Эйр, Татьяна Ларина и Элизабет Беннет.