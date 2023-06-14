Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri
Администрация Казани
В Национальной библиотеке Татарстана в сентябре 2023 года пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri, что в переводе означает "Нашествие духов". Гости праздника будут знакомиться с традиционной и современной культурой Японии.
Программа фестиваля была разделена на блоки:
- Косплей с номинацией по национальной тематике;
- K-pop;
- Cover-dance;
- Гейм-зона;
- Конкурс арта.
Помимо этого, организаторы планируют дополнительно устроить ярмарку и аллею авторов, пройдут мини-лекции, на которых спикерами выступят представителя книжных издательств. Будут также мастер-классы, выставки и другие тематические активности.
В Татарстанском отделении "Движение первых" сообщили, что фестиваль пройдет 30 сентября, а вход на мероприятие будет свободным.