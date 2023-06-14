Новости Казани
· Полина Модестова

Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri

В Национальной библиотеке Татарстана в сентябре 2023 года пройдет аниме-фестиваль
Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

В Национальной библиотеке Татарстана в сентябре 2023 года пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri, что в переводе означает "Нашествие духов". Гости праздника будут знакомиться с традиционной и современной культурой Японии.

Программа фестиваля была разделена на блоки:

  • Косплей с номинацией по национальной тематике;
  • K-pop;
  • Cover-dance;
  • Гейм-зона;
  • Конкурс арта.

Помимо этого, организаторы планируют дополнительно устроить ярмарку и аллею авторов, пройдут мини-лекции, на которых спикерами выступят представителя книжных издательств. Будут также мастер-классы, выставки и другие тематические активности.

В Татарстанском отделении "Движение первых" сообщили, что фестиваль пройдет 30 сентября, а вход на мероприятие будет свободным.

Следующая новость ↓

Популярное

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще
Интересное в Казани
9 часов назад

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще

Новости Казани

день назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Интересное в Казани

день назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

какая ячейка сетки от тараканов

Новости Казани

22 часа назад

Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Лонгриды

день назад

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

демонтаж бетонного пола в Санкт-Петербурге

Новости Казани

12 часов назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

Новости Казани

11 часов назад

От удара перевернулась на крышу: в Казани в час пик произошло ДТП на трамвайных путях

Новости Казани

день назад

Стоимость "квадрата" - не меньше 200 тысяч: в Казани в центре Суконной слободы появится ЖК

Новости Казани

день назад

Похолодает до -3: в Татарстан идет аномальное похолодание
Новости Казани
12 часов назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

Новости Казани

2 секунды назад

Все идет своим чередом: в Казани скоро приступят к обновлению ТЦ "Кольцо"

Интересное в Казани

день назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

Новости Казани

3 часа назад

Проведут мастер-классы и импровизацию: в Казани откроют новый сезон «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

Новости Казани

5 часов назад

Возник внезапный конфликт: в Челнах сотрудница полиции напала с ножом на парня
Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri
Новости Казани
час назад

Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri

Новости Казани

6 часов назад

"Все сделанное - лишь начало масштабного проекта": в Казани полных ходом идет благоустройство Голубых озер

Новости Казани

6 часов назад

"Был подписан указ": президент назначил трех федеральных судей в Татарстане

Новости Казани

9 часов назад

Перекроют дороги и запретят проносить эти вещи: в Челнах в день Сабантуя усилят меры безопасности
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?