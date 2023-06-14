Косплей, k-pop, мастер-классы и лекции: в Татарстане пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri

В Национальной библиотеке Татарстана в сентябре 2023 года пройдет аниме-фестиваль

В Национальной библиотеке Татарстана в сентябре 2023 года пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri, что в переводе означает "Нашествие духов". Гости праздника будут знакомиться с традиционной и современной культурой Японии.

Программа фестиваля была разделена на блоки:

Косплей с номинацией по национальной тематике;

K-pop;

Cover-dance;

Гейм-зона;

Конкурс арта.

Помимо этого, организаторы планируют дополнительно устроить ярмарку и аллею авторов, пройдут мини-лекции, на которых спикерами выступят представителя книжных издательств. Будут также мастер-классы, выставки и другие тематические активности.

В Татарстанском отделении "Движение первых" сообщили, что фестиваль пройдет 30 сентября, а вход на мероприятие будет свободным.