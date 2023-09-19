Новости Казани
· Полина Модестова

Количество сделок выросло на 70%: в Казани начался ажиотаж на покупку жилья

В Казани в 2023 году начался ажиотаж на покупку жилья
Количество сделок выросло на 70%: в Казани начался ажиотаж на покупку жилья

pixabay

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В Казани спрос на квартиры вернулся к тому уровню, что был еще до кризиса. По данным Росреестра, которые были опубликован накануне, если сравнивать с августом 2022 году, количество сделок по продаже квартир выросло в 1,5 раза, несмотря на то, что цены не снижались - стоимость недвижимости даже и наоборот продолжает расти ударными темпами. В Казани же цена квадратного метра остается одной из самых высоких в стране.

В августе 2023 года было продано больше 3,5 тысячи квартир. Количество сделок, в сравнении с августом 2022 года, выросло на 70%. Причина такой статистики - повышение ключевой ставки Центробанка, сообщает tatarstan24.tv.

Уже в ближайшее время жители Казани попросту не потянут ипотеку на вторичное жилье по ставке за 13%. Эксперты рекомендуют немного подождать всем, кто хочет приобретать квартиру. А вот первичный рынок активно растет. Известно также что стоимость квадратного метра в сентября уже выросла на 4% в сравнении с августом.

Экономист Игорь Кох отметил, что такое повышение связано с тем, что у застройщиков растут расходы.

Генеральные директор агентства недвижимости Анастасия Гиззатова поделилась, что обладателям «налички», которые хотят приобрести новостройку, следует рассматривать квартиры не у застройщиков, а по уступкам, так как при покупке от физического лица удастся сэкономить минимум миллион рублей. Про ипотеку же радостных новостей нет. После очередного заседания Центробанка стало известно, что уменьшения ключевой ставки в обозримом будущем ждать не стоит.

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