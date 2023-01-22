Кола из Казахстана и Фанта из Ирана: как казанские любители сладкой газировки заменяют ушедшие из России напитки

С момента начала массового ухода западных брендов из России прошло более 10 месяцев. В числе тех, кто покинул отечественный рынок оказались, например, производители полюбившейся сладкой газировки - Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Горевать россияне не стали. Более того, на прилавках появились десятки разновидностей "колы", которые по составу, да и по вкусу, не уступают западным аналогам. Меж тем, на прилавках можно встретить и все те же Coca-Cola, Fanta и Sprite. Вот только привозят их из других стран. "Клу", например, везут из Казахстана или Узбекистана, а "Фанту" из Ирана и ОАЭ.

Вот только там, как выясняется, "Кола"-то не настоящая. Так, жители Казани, решившие попробовать азиатскую Coca-Cola, заявляют, что вкус совершенно другой.

"Решила купить попробовать. Кола вроде из Казахстана. Честно - ужас. Вкус больше похож на сладкий квас, только газов больше", - рассказала Мария Полякова, студентка из Казани.

"Хорошо, что оригинальная "Кола" есть, но цена просто ужас! За эти деньги можно взять российский аналог, который заметно дешевле, да и по вкусу не хуже", - заметил казанский студент по имени Марат.

Но когда же на отечественный рынок вернуться привычные нам продукты? На эту темы наша редакция решила пообщаться с ведущим экономистом Татарстана Ирэком Галямовым.

С чем связано ухудшение вкусовых качеств привычной нам Coca-Cola?

"Отсутствие привычного нам вкуса коснулось не только всеми любимых напитков, таких как Coca-Cola, но и сыров, колбас и множества других товаров. Это связано с отсутствием ингредиентов, которые входят в состав этих продуктов. И тут нужно понимать, что вернуть нам это можно лишь в том случае, если отменят санкции. Я склоняюсь к тому, что нужно привыкать к тому, что имеем на данный момент".

А есть ли вероятность того, что поставка возобновиться без отмены санкций?

"Я думаю, что со временем мы всё же выстроим логистические цепочки и сможем возить заграничную продукцию, если по рентабельности будет устраивать. Да, возможно она будет и под другим лейблом. Но качество будет то, к которому мы привыкли".

С кем нам на сегодняшней день выгоднее сотрудничать?

"Выгоднее с тем, с кем есть экономическая связь и потребительская способность. Дело не в том, какая Coca-Cola и кем она производится. Тут дело в цене и в предпочтениях покупателя. В экономике есть такое понятие, как «Невидимая рука Адама Смита», которое приводит в соответствие экономические механизмы. Это зависит не от вкуса, не от качества, не от чего. Например, она может быть хуже качеством, но найдётся целевая аудитория, которая примет и такой".

К слову, продавцы в магазинах отмечают, что повальной скупки привезенных из Азии газированных напитков нет.