Новости Казани
· Алина Алмакаева

Кола из Казахстана и Фанта из Ирана: как казанские любители сладкой газировки заменяют ушедшие из России напитки

Кола из Казахстана и Фанта из Ирана: как казанские любители сладкой газировки заменяют ушедшие из России напитки

Фото: news-life.pro

С момента начала массового ухода западных брендов из России прошло более 10 месяцев. В числе тех, кто покинул отечественный рынок оказались, например, производители полюбившейся сладкой газировки - Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Горевать россияне не стали. Более того, на прилавках появились десятки разновидностей "колы", которые по составу, да и по вкусу, не уступают западным аналогам. Меж тем, на прилавках можно встретить и все те же Coca-Cola, Fanta и Sprite. Вот только привозят их из других стран. "Клу", например, везут из Казахстана или Узбекистана, а "Фанту" из Ирана и ОАЭ.

Вот только там, как выясняется, "Кола"-то не настоящая. Так, жители Казани, решившие попробовать азиатскую Coca-Cola, заявляют, что вкус совершенно другой.

"Решила купить попробовать. Кола вроде из Казахстана. Честно - ужас. Вкус больше похож на сладкий квас, только газов больше", - рассказала Мария Полякова, студентка из Казани.

"Хорошо, что оригинальная "Кола" есть, но цена просто ужас! За эти деньги можно взять российский аналог, который заметно дешевле, да и по вкусу не хуже", - заметил казанский студент по имени Марат.

Но когда же на отечественный рынок вернуться привычные нам продукты? На эту темы наша редакция решила пообщаться с ведущим экономистом Татарстана Ирэком Галямовым.

С чем связано ухудшение вкусовых качеств привычной нам Coca-Cola?

"Отсутствие привычного нам вкуса коснулось не только всеми любимых напитков, таких как Coca-Cola, но и сыров, колбас и множества других товаров. Это связано с отсутствием ингредиентов, которые входят в состав этих продуктов. И тут нужно понимать, что вернуть нам это можно лишь в том случае, если отменят санкции. Я склоняюсь к тому, что нужно привыкать к тому, что имеем на данный момент".

А есть ли вероятность того, что поставка возобновиться без отмены санкций?

"Я думаю, что со временем мы всё же выстроим логистические цепочки и сможем возить заграничную продукцию, если по рентабельности будет устраивать. Да, возможно она будет и под другим лейблом. Но качество будет то, к которому мы привыкли".

С кем нам на сегодняшней день выгоднее сотрудничать?

"Выгоднее с тем, с кем есть экономическая связь и потребительская способность. Дело не в том, какая Coca-Cola и кем она производится. Тут дело в цене и в предпочтениях покупателя. В экономике есть такое понятие, как «Невидимая рука Адама Смита», которое приводит в соответствие экономические механизмы. Это зависит не от вкуса, не от качества, не от чего. Например, она может быть хуже качеством, но найдётся целевая аудитория, которая примет и такой".

К слову, продавцы в магазинах отмечают, что повальной скупки привезенных из Азии газированных напитков нет.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Автоновости Казани и Мира

день назад

«Если согласишься – лишат прав»: ГИБДД предъявит новое требование водителям с 30 января

Интересное

23 часа назад

УК наживаются на ленивых: как экономить на коммуналке до 5000 рублей в год

специалист по уничтожение черной плесени

Новости Казани

день назад

"Подумали, что дезертиры с оружием": в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили военных на авто, которых командир "по-братски" отпустил на побывку

Интересное

2 дня назад

“В добрый путь!”: в Татарстане дали старт строительству третьей очереди логистического центра Ozon

Профи - обучение access для начинающих

Новости России

день назад

Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Погода

20 часов назад

Доставайте лопаты: синоптики рассказали, когда в Татарстан вернутся метели

Новости мира

день назад

"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

Новости России

день назад

Устроили огненный ад: российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в 124 районах

Новости Казани

день назад

Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана
Новости Казани
2 часа назад

Казань прощается с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

Казань прощается с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

Новости Казани

3 часа назад

В Казани пенсионерка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

Интересное

3 часа назад

Казанцам пообещали оплатить их кредиты, если не удастся списать долги

Новости России

5 часов назад

"Отрезаны руки и головы": Пригожин заявил, что в Артемовске "музыканты" нашли изуродованные тела иностранных наемников

Новости мира

5 часов назад

Зеленский признал, что ситуация для ВСУ под Артемовском и Угледаром складывается "жестко": "Постоянные русские штурмы"
"Держитесь крепче!": синоптики предупредили жителей Татарстана об опасном ухудшении погоды с 31 января

Новости России

6 часов назад

Песков объяснил, почему в России не раскрывается информация о ситуации в экономике: "Мы засекречиваем данные"

Новости мира

6 часов назад

Состоящий в отношениях мужчина пожаловался, что подвергается назойливым приставаниям в спортзале

Новости Казани

6 часов назад

В Казани из психбольницы сбежали двое опасных преступников: идут поиски
Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется