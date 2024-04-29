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Kia чуть не сбила 2 детей на самокате на пешеходном переходе

Kia чуть не сбила 2 детей на самокате на пешеходном переходе

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В Приволжском районе Казани 2 детей едва не попали под колеса авто. Об этом рассказали в телеграм-канале «Казань на максималках».

Автор поста заявил, что все случилось 28 апреля 2024 года, примерно в 4 часа дня. Водитель Kia почти сбил 2 детей.

Самокатчики решили проехать на зеленый по пешеходному переходу на ул. Академика Парина на зеленый сигнал светофора.

Тогда и появилась иномарка, водитель не остановился и продолжил путь.

Одни говорят, что виноват автомобилист, потому что двигался на запрещенный сигнал светофора. Но многие не оценили и нарушения несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что "Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском.

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