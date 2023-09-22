Каждый сможет организовать отдых: на форуме в Казани представили приложение с маршрутами по Петербургу

157 туристических маршрутов по Петербургу на одном портале представили на форуме в Казани

Санкт-Петербург представил портал Visit Petersburg на Международном форуме Kazan Digital Week в Казани. Сообщается, что сервис состоит из нескольких тематических разделов, которые включают в себя 157 маршрутов. Благодаря данной платформе гости и жители города смогут организовать отдых по одному из возможных направлений: культурно-познавательной, детский, военно-патриотический или исторический.

Как рассказал советник главы комитета по развитию сферы Николай Пушкин, цель проекта - предоставить туристам проверенную информацию о товарах и услугах их отдыха наиболее быстрым и понятным способом.

В списке приложения на данный момент больше пятиста объектов, среди которых классически достопримечательные, объекты новой туристской географии, смотровые площадки, детские развлечения.