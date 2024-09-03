Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет

11-классник из лицея-интерната №2 в Казани Гимран Абдуллин участвует в олимпиаде по информатике в Египте.

Кроме жителя Казани, в состав сборной РФ вошли и 3 школьника из Москвы. В 2 турах за 5 часов дети должны будут решить 3 алгоритмические задачи.

Целый год дети готовились к олимпиаде с учителями и на различных сборах на базе физико-технического института. Для учеников проводилась специальная психологическая подготовка.

Известно, что соревнования проходят с 1 по 8 сентября 2024 года. Об этом рассказали в управлении образования города.

Кроме того, Гимран одержал победу в Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по этому же предмету. Участие принимали больше 270 школьников из РФ, Китая, Кореи и многих других стран мира.

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