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Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители

Стена вышла наружу

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Местный житель написал Inkazan, что у подпорки стены у Казанского кремля ест крупные трещины, объект начинает заваливаться. Как рассказали казанцы, все ещё хуже со стеной, которая выходит на пл. Тысячелетия.

Читатель заявил телеграм-каналу о том, что стена вышла наружу. Кладка начала вылезать, Вокруг находится штукатурка, вероятно, это динамический процесс. Территорию оградили, получается, что проблему заметили.

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Республики Татарстан были осуждены 2 девушки, которые провернули необычную махинацию на маркетплейсе. Сумма ущерба - более 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Девушки во всем признались. Так, 18-летняя фигуристка получила 1 год лишения свободы, а ее 24-летняя приятельница — в 2 раза больше. Что они сделали?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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