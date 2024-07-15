Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Из Казани участникам специальной военной операции отправят котиков для борьбы с грызунами. Об этом в рассказал Владимир Малыгин, руководитель Военно-патриотического клуба «Легенда».

Мужчина сообщил, что бойцы начали жаловаться, что у них на фронте много мышей. Он также уточнил, что котам в военные годы удалось спасти от мышей Эрмитаж, именно поэтому Владимир принял решение отправлять животных из Казани в блиндажи и окопы.

Для пушистиков уже подготовили переноски.

Ранее мы писали о том, что в республике могут ограничить возведения частных домов. Чтобы начать строить, нужно будет получить разрешение. Такую идею рассматривают в Министерстве строительства Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что казанцы сообщили о стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань».