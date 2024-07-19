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Казанская ФК «Рубин» показала новую форму на заводе

Для презентации одежды специалисты выбрали именно завод «Казаньоргсинтез»

ФК «Рубин»

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Перед игрой остается 4 дня и команда «Рубин» презентовала новую форму.

Для презентации одежды специалисты выбрали именно завод «Казаньоргсинтез». И они такие не одни, к примеру, «Ак Барс» ежегодно возит своих игроков на буровую в районе Альметьевска, чтобы команда сама посмотрела откуда берутся конкретно берутся деньги на них.

Например, красный комплект одежды, который показал Руслан Безруков, был посвящен Казани и в целом Республики Татарстан. На небольшом расстоянии можно увидеть главные достопримечательности региона: Кул-Шариф, Башню Сююмбике и т.д.

Зеленый комплект посвящен любимым болельщикам. На нем есть имена и фамилии поклонников, которые приобретали абонементы последние 5 лет.

Белый комплект представлял новый игрок Юкич.

Ранее мы писали о том, что в Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусы от ж/д станции до острова.

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