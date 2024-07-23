Казанская фигуристка Камила Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева из Казани 22 июля 2024 года, в первый раз вышла на лед после ее дисквалификации за допинговое нарушение. Вчера девушка была в главной роли в ледовом шоу «Руслан и Людмила», пишет РИА «Новости».

Напомним, в конце января текущего года фигуристку дисквалифицировали на 4 года за принятие допинга. В пробе от декабря 2021 года был зафиксирован триметазидин. Об этом стало известно только на Олимпиаде в Пекине.

У Валиевой забрали 9 титулов. Золото отдали американским спортсменам. Тогда олимпийский комитет России сообщил, что нашему спорту была объявлена война.

Камила не может принимать участие в фигурных соревнованиях до декабря 2025 года. На время дисквалификации она может участвовать ледовых шоу, не финансируемых страной.

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