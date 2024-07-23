Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанская фигуристка Камила Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

У Валиевой забрали 9 титулов

https://t.me/kamilavalieva26official

Подписаться в Telegram

Российская фигуристка Камила Валиева из Казани 22 июля 2024 года, в первый раз вышла на лед после ее дисквалификации за допинговое нарушение. Вчера девушка была в главной роли в ледовом шоу «Руслан и Людмила», пишет РИА «Новости».

Напомним, в конце января текущего года фигуристку дисквалифицировали на 4 года за принятие допинга. В пробе от декабря 2021 года был зафиксирован триметазидин. Об этом стало известно только на Олимпиаде в Пекине.

У Валиевой забрали 9 титулов. Золото отдали американским спортсменам. Тогда олимпийский комитет России сообщил, что нашему спорту была объявлена война.

Камила не может принимать участие в фигурных соревнованиях до декабря 2025 года. На время дисквалификации она может участвовать ледовых шоу, не финансируемых страной.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

В Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка

Новости России

час назад

КФУ и Университет Иннополис вошли в рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ

как защитить воздуховод от насекомых

Новости Казани

день назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

день назад

Туристы из Казани застряли в Турции

декоративная штукатурка цена за работу в Москве

Новости Татарстана

день назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

19 часов назад

На Гвардейской в Казани умер курьер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

3 часа назад

В Казани грузовик насмерть сбил 16-летнего подростка
Новости Казани
40 минут назад

Казанская фигуристка Камила Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

У Валиевой забрали 9 титулов

Новости Казани

час назад

В Казани столб с проводами упал на бампер Hyundai

Интересное в Казани

21 час назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

Новости Татарстана

21 час назад

Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

Новости Казани

22 часа назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог
В РТ Волынец предложила запретить пропаганду ра...
Новости Татарстана
2 часа назад

В РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля

Новости Казани

23 часа назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Татарстана

день назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой
Сейчас в Казани горит строящийся дом
Новости Казани
3 часа назад

Сейчас в Казани горит строящийся дом
В РТ сократили список непригодных пляжей
Новости Татарстана
22 часа назад

В РТ сократили список непригодных пляжей