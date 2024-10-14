Казаньоргсинтез заявил о непричастности к черному дыму
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В Московском районе региональной столице Татарстана был замечен черный густой дым. Местные жители стали выкладывать в социальных сетях видео, которые были сняты около Казаньоргсинтеза. Выяснилось, что к предприятию этот дым не принадлежит.
На самом предприятии сообщили, что информация о черном дыме, которая появляется в интернете, не имеет отношения к Казаньоргсинтезу. Объект работает в обычном режиме.
По предварительным данным, дым появился именно из-за горящего мусора.
Ранее мы писали о том, что утром, 14 октября 2024 года, на 1020 километре автодороге М7 в Елабужском районе Республики Татарстан произошло жуткое дорожное происшествие, которое унесло жизнь одного человека.
На месте был заместитель Елабужского прокурора города Артур Князев. Специалисты устанавливают подробности дорожного происшествия.
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