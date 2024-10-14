Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казаньоргсинтез заявил о непричастности к черному дыму

Местные жители стали выкладывать в социальных с...

Регион116 Казань | Region116 Kazan

Подписаться в Telegram

В Московском районе региональной столице Татарстана был замечен черный густой дым. Местные жители стали выкладывать в социальных сетях видео, которые были сняты около Казаньоргсинтеза. Выяснилось, что к предприятию этот дым не принадлежит.

На самом предприятии сообщили, что информация о черном дыме, которая появляется в интернете, не имеет отношения к Казаньоргсинтезу. Объект работает в обычном режиме.

По предварительным данным, дым появился именно из-за горящего мусора.

Ранее мы писали о том, что утром, 14 октября 2024 года, на 1020 километре автодороге М7 в Елабужском районе Республики Татарстан произошло жуткое дорожное происшествие, которое унесло жизнь одного человека.

На месте был заместитель Елабужского прокурора города Артур Князев. Специалисты устанавливают подробности дорожного происшествия.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
7 часов назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

7 часов назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

санэпидемстанция уничтожение клопов

Новости Татарстана

21 час назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости России

3 дня назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

облицовка фасадов в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости Казани

6 часов назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Алибаев может уйти с поста

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Новости Казани
3 часа назад

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Новости Казани

26 минут назад

Казаньоргсинтез заявил о непричастности к черному дыму

Новости Татарстана

7 часов назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Казани

41 минуту назад

Стали известны подробности нападения на мужчину возле ИК-2

Новости Татарстана

56 минут назад

В Татарстане построят кондитерскую фабрику и гостиничный комплекс
В Казани 14 октября возле ИК-2 мужчина выстрели...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 14 октября возле ИК-2 мужчина выстрелил в лицо любовнику жены

Новости Татарстана

час назад

ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества

Новости Татарстана

4 часа назад

Появились подробности ДТП с водителем, которого зажало между 2 фур

Новости Татарстана

4 часа назад

Казань стала второй в Поволжье по количеству DDoS-атак за 3 квартал
Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего...
Новости России
4 дня назад

Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего мобильного банка