В Елабужском районе водитель Skoda Octavia погиб в ДТП 14 октября
Прокуратура ТАТАРСТАНА
Утром, 14 октября 2024 года, на 1020 километре автодороге М7 в Елабужском районе Республики Татарстан водитель автомобиля Skoda Octavia умер, когда влетев под большегруз.
В Прокуратуре Татарстана рассказали, что, по предварительной информации, водитель легкового авто на высокой скорости столкнулся с грузовой машиной Volvo.
На место уже отправился заместитель Елабужского прокурора города Артур Князев. В настоящее время специалисты устанавливают подробности дорожного происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе на 242 километре автодороги Казань — Оренбург столкнулись «Лада» и «Шкода». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.
По предварительным данным, водитель «Лады», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Шкоду», за рулем которой находился 49-летний водитель. Страшные последствия.
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