Казанец 27 октября выпал из окна 3 этажа и выжил

В региональной столице Республики Татарстан 27 октября 2024 года, один из местных жителей выпал из окна.

Все случилось на ул. Татарстан. По неподтвержденным сведениям из телеграм-канала «Жесть Казани», он упал с 3 этажа и, к счастью, остался жив.

По предварительной информации, не так давно его избили, а в воскресенье вернулись к нему за его документами. Не ясно, как агрессоры узнали, куда следует идти, однако после этого владельца закрыли в квартире.

Автор поста рассказал, что иного выхода, кроме как через окно, не нашлось.

Потерпевшего доставили в больницу, сейчас неизвестно, как он себя чувствует. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.

В комментариях подписчикам не понятно, почему пострадавшему не помогли его соседи.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб.