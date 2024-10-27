В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб
Катя Царева
На дороге в Альметьевском районе РТ 26 октября 2024 года, случилась смертельная авария.
В телеграм-канале «Регион 116» сообщили, что все произошло на трассе между п. Кузайкино и Ямаши. Машины столкнулись лоб в лоб. Как рассказали свидетели, один автомобиль вспыхнул, а второй вылетел за пределы дороги.
По неподтвержденной информации, один человек умер. Другого участника авари доставили в больницу.
В комментариях люди рассказали, что многие водители нарушают правила дорожного движения на территории трассы Р-239 в Альметьевском районе.
Ранее мы писали о том, что автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе Республики Татарстан. Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года. Выяснилось, что все случилось на перекрестке около поселка Джалиль.
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