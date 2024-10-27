В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб

На дороге в Альметьевском районе РТ 26 октября 2024 года, случилась смертельная авария.

В телеграм-канале «Регион 116» сообщили, что все произошло на трассе между п. Кузайкино и Ямаши. Машины столкнулись лоб в лоб. Как рассказали свидетели, один автомобиль вспыхнул, а второй вылетел за пределы дороги.

По неподтвержденной информации, один человек умер. Другого участника авари доставили в больницу.

В комментариях люди рассказали, что многие водители нарушают правила дорожного движения на территории трассы Р-239 в Альметьевском районе.

Ранее мы писали о том, что автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе Республики Татарстан. Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года. Выяснилось, что все случилось на перекрестке около поселка Джалиль.