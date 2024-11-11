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Казанцы заметили светящийся объект в небе

Неопознанное тело заметили жители Рыбной Слобод...

Mash Iptash

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В региональной столице Республики Татарстан местные жители увидели в небе необычный светящийся объект, его зафиксировали на видео. Видео появилось в телеграм-канал "Mash Iptash".

В ролике можно увидеть тело, которое во время своего движения оставляет за собой след и переливается. Татарстанцы думают, это может быть болид. В социальных сетях также говорилось, что это, вероятно, пролетает спутник Starlink.

Неопознанное тело заметили жители Рыбной Слободы и Петрецов. Другой информации пока нет.

Ранее мы писали о том, что на трассе Ижевск-Пермь произошло дорожное происшествие с участием 17-летнего водителя. Все случилось в Менделеевском районе Республики Татарстан. Об этом рассказали в телеграм-канале "Прокуратура Пермского края".

На место ДТП отправился зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов, сейчас он контролирует проверку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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