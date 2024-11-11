Казанцы заметили светящийся объект в небе
Mash Iptash
В региональной столице Республики Татарстан местные жители увидели в небе необычный светящийся объект, его зафиксировали на видео. Видео появилось в телеграм-канал "Mash Iptash".
В ролике можно увидеть тело, которое во время своего движения оставляет за собой след и переливается. Татарстанцы думают, это может быть болид. В социальных сетях также говорилось, что это, вероятно, пролетает спутник Starlink.
Неопознанное тело заметили жители Рыбной Слободы и Петрецов. Другой информации пока нет.
Ранее мы писали о том, что на трассе Ижевск-Пермь произошло дорожное происшествие с участием 17-летнего водителя. Все случилось в Менделеевском районе Республики Татарстан. Об этом рассказали в телеграм-канале "Прокуратура Пермского края".
На место ДТП отправился зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов, сейчас он контролирует проверку.
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