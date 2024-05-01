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Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

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В доме на ул. Энергетиков люди стали жаловаться на подпольное производство. Иностранцы принялись нелегально шить текстильные изделия. Все это сопровождается шумом и мусором, который мешает жителям.

Местные жители рассказали, что в одном помещении есть 2 бизнеса - текстильный и шиномонтажный. Ранее сотрудники не скрывались, у них были открыты окна, однако после первого скандала их закрыли. Кроме того, мигранты не платят за вывоз мусора, их вывозят за счет денег местных.

Жительница дома Лидия Карпова заявила, что иностранцы вывозят отходы большими тележками. Контейнеры оказываются набиты полностью, люди живут в грязи, а мигранты экономят.

Люди обратились в прокуратуру Московского района, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку.

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