Казанцы сообщают о жутком грохоте

Жители Казани рассказали о сильном грохоте — 15 раз в течение 2 часов. Некоторые люди, по сведениям телеграм-канала Mash Iptash, сообщили, что в домах стёкла дрожали.

Громкий звук было слышно от улицы Баумана до пр. Победы в городе. Выяснилось, что все дело в испытаниях на пороховом заводе. Так об этом сообщили каналу.

Ранее мы писали о том, что странную плёнку на реке Каме заметили около села Сорочьи Горы в Республике Татарстан.

Предприятий рядом не наблюдается, однако по этому водоему ходят суда.