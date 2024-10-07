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Казанцы сообщают о жутком грохоте

В домах стёкла дрожали

Mash Iptash

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Жители Казани рассказали о сильном грохоте — 15 раз в течение 2 часов. Некоторые люди, по сведениям телеграм-канала Mash Iptash, сообщили, что в домах стёкла дрожали.

Громкий звук было слышно от улицы Баумана до пр. Победы в городе. Выяснилось, что все дело в испытаниях на пороховом заводе. Так об этом сообщили каналу.

Ранее мы писали о том, что странную плёнку на реке Каме заметили около села Сорочьи Горы в Республике Татарстан.

Предприятий рядом не наблюдается, однако по этому водоему ходят суда.

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