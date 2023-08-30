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Казанцы проявили себя: стали известны победители шахматного турнира на Кубок Мэра Казани

30 августа стали известны победители шахматного турнира на Кубок Мэра Казани
Казанцы проявили себя: стали известны победители шахматного турнира на Кубок Мэра Казани

Комитет физической культуры и спорта

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В IT-парке имени Б. Рамеева сегодня, 30 августа, подошел к концу шахматный турнир на Кубок Мэра Казани. За победу боролись 6- спортсменов, среди которых гроссмейстеры, чемпионы России и Европы.

В группе «А» победу одержал среди сильнейших гроссмейстеров России представитель Башкирии - Денис Хисматуллин. Серебро завоевал шахматист Казани Владислав Артемьев. На третьем месте оказался спортсмен и Белоруссии Михаил Никитенко.

В группе «Б» как первое, так и третье место осталось за воспитанниками школы Казани - Русланом Муртазиным и Мусой Закировым. Второе место занял шахматист из Зеленодольска - Адель Жафяров.

Помимо того, из Казани среду девушек лучшей стала Алиса Нурмухаметова, а из шахматистов 2010 года рождения и младше - Руслан Минхайдаров.

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