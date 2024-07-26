Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс

Грызуны выбрали в качестве своего нового дома они выбрали мусорные баки на ул. Чистопольская, 85А, именно там находится элитное жилье. Крысы ведут себя на месте очень уверено и шумно.

Местные жители рассказали, что они боятся находиться около мусорки, потому что такое соседство может обернуться неприятностями. Известно, что грызуны являются разносчиками различных заболеваний.

Ранее мы писали о том, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах Татарстана. Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося.

Кроме того, мы говорили, что в Казани около торгового центра KazanMalla цыгане бросались тапочками. Силовики приехали на место после сообщения о потасовке. Они выяснили, что ссора случилась между 2 компаниями мужчин. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются.