Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани
pixabay.com
Мужчина будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия в Казани.
Народный артист РФ Дмитрий Певцов будет на праздновании Дня Победы. Об этом рассказали в администрации города.
Певец будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия 9 мая 2024 года. Кроме того, вечером ожидается выступление мастеров искусств и молодежных групп, сводного хора Казани.
Ранее мы писали о том, что танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет».
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань