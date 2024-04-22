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Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

pixabay.com

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Мужчина будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия в Казани.
Народный артист РФ Дмитрий Певцов будет на праздновании Дня Победы. Об этом рассказали в администрации города.

Певец будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия 9 мая 2024 года. Кроме того, вечером ожидается выступление мастеров искусств и молодежных групп, сводного хора Казани.

Ранее мы писали о том, что танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет».

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