Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Мужчина будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия в Казани.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов будет на праздновании Дня Победы. Об этом рассказали в администрации города.

Певец будет участвовать в утренних и вечерних мероприятиях на пл. Тысячелетия 9 мая 2024 года. Кроме того, вечером ожидается выступление мастеров искусств и молодежных групп, сводного хора Казани.

Ранее мы писали о том, что танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет».