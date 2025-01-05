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Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Мэрия Казани сообщила казанцам об особенном сем...

пресс-служба мэрии Казани

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Мэрия Казани сообщила казанцам об особенном семейном представление «В поисках дракона», оно состоится в самом сердце Казани в рождественские дни. Основным действующим лицом спектакля будет загадочный когтистый символ города, который мистически исчез со своего места.

Гостей ожидает интересная поездка в мир приключений с неожиданными поворотами сюжета, встречами с чарующими героями и настоящей магической атмосферой. Кульминационный момент — знакомство с великим драконом, который, по легенде, способен воплощать в жизнь самые заветные мечты.

Показ спектакля пройдёт 7 января в 16:00 на улице Баумана, поблизости от памятника Казанскому коту. Дети смогут не только посмотреть за действом, но и сами поучаствовать в поисках исчезнувшего символа города.

Вход на мероприятие бесплатный. Представители предлагают прийти всей семьей и заранее придумать своё главное желание, которое можно будет загадать при встрече с драконом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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