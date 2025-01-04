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· 16+ · Анастасия Шагалеева

Казанцам напомнили о сроках хранения новогодних салатов

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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан выпустило предупреждение о потенциальных рисках, связанных с салатами, независимо от того, куплены они в магазине или сделаны своими руками. В ходе недавней проверки 16 точек общественного питания и торговли в Казани было обнаружено, что из 82 взятых проб готовых блюд 37 содержали вредные микроорганизмы, а в 27 из 160 смывов также были найдены опасные бактерии. В результате проверок было оформлено 18 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила более 300 тысяч рублей. Более 270 килограммов потенциально опасных продуктов были изъяты из продажи.

Специалисты напоминают о важности осторожного выбора продуктов: избегайте покупок в неофициальных местах, всегда проверяйте целостность упаковки, наличие маркировки и сроков годности. Важно также внимательно изучать состав продуктов перед покупкой.

Нутрициологи акцентируют внимание на том, что традиционные новогодние салаты, такие как оливье, винегрет, селедка под шубой и мимоза, могут представлять риск для здоровья, особенно если они заправлены большим количеством майонеза. Такие блюда рекомендуется употреблять в течение 12 часов после приготовления.

Роспотребнадзор также подчеркнул, что готовые блюда ни в коем случае нельзя долго оставлять при комнатной температуре, так как это может привести к порче продуктов и возможным случаям пищевых отравлений. Специалисты напоминают о важности следования основным принципам безопасного питания и заботы о своем здоровье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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