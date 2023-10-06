Казань возглавила антирейтинг: жителям столицы РТ выгоднее снимать жилье, нежели бртаь ипотеку

Ипотека для жителей Казани стала дороже аренды жилья

Согласно статистике, которая была опубликована сервисом «ЦИАН. Аналитика», для жителей Казани ипотека стала дороже, нежели аренда жилья. Столица республики Татарстан возглавила антирейтинг городов-миллионников с самыми невыгодными условиями ипотеки.

Если аренда однокомнатной квартиры в Казани обойдется жильцу в 24,8 тысяч рублей, то ежемесячный платеж по ипотеке, тоже за однокомнатную квартиру, приобретенную на вторичном рынке, составит 59,5 тысяч рублей - такая сумма рассчитана при первоначальном взносе в 25% и ставкой в 15%.

В результате можно сказать, что аренда жилья в Казани будет в 2,4 раза выгоднее ипотеки. Схожие ситуации наблюдаются в Москве, Санкт-Петербург и Уфе, где разрыв тоже заметный: 2,3, 2,2 и 2 раза соответственно. Наиболее выгодная ипотека в Новосибирске и Екатеринбурге. Однако, даже в этих городах она на 47% и 55% дороже аренды.