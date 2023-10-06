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· Полина Модестова

Казань возглавила антирейтинг: жителям столицы РТ выгоднее снимать жилье, нежели бртаь ипотеку

Ипотека для жителей Казани стала дороже аренды жилья
Казань возглавила антирейтинг: жителям столицы РТ выгоднее снимать жилье, нежели бртаь ипотеку

pixabay

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Согласно статистике, которая была опубликована сервисом «ЦИАН. Аналитика», для жителей Казани ипотека стала дороже, нежели аренда жилья. Столица республики Татарстан возглавила антирейтинг городов-миллионников с самыми невыгодными условиями ипотеки.

Если аренда однокомнатной квартиры в Казани обойдется жильцу в 24,8 тысяч рублей, то ежемесячный платеж по ипотеке, тоже за однокомнатную квартиру, приобретенную на вторичном рынке, составит 59,5 тысяч рублей - такая сумма рассчитана при первоначальном взносе в 25% и ставкой в 15%.

В результате можно сказать, что аренда жилья в Казани будет в 2,4 раза выгоднее ипотеки. Схожие ситуации наблюдаются в Москве, Санкт-Петербург и Уфе, где разрыв тоже заметный: 2,3, 2,2 и 2 раза соответственно. Наиболее выгодная ипотека в Новосибирске и Екатеринбурге. Однако, даже в этих городах она на 47% и 55% дороже аренды.

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