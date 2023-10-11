Казань накопила огромный опыт: в столице РТ хотят создать мотивационную программу для волонтеров

В Казани могут создать мотивационную программу для волонтеров

Заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова сегодня на XXV сессии Казгордумы выступила с предложением о создании концепции развития добровольческого движения, которая позволила бы каждый год готовить волонтеров, а также повышать их профессиональные навыки.

Она заявила, что Казань уже накопила огромный опыт в сфере волонтерства и на данном этапе необходимо создать концепцию развития добровольческого движения, которое было бы основано на нормативно-правовых аспектах федерального и регионального уровня. Со слов Сагитовой, это будет некая мотивационная программа не только для волонтеров, но и для тех, кто только хочет ими стать.

Движение должно включать в себя подготовку и мотивацию 800 волонтеров, совершенствование системы партнерства между различными добровольческими объединениями, способы повышения профессиональных навыков волонтеров и многое другое. Также заместитель руководителя Исполкома Казани отметила привлечение грантовых средств на развитие волонтерства в городе.

В Казани на сегодняшний день насчитывает 54 тысячи волонтеров, а в 2023 году больше пяти тысяч ребят стали участниками акции всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в рамках которой они проводили время с ветеранами, помогали с уборкой могил, обучали компьютерной грамотности и оказывали социально-бытовую помощь.