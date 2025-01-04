«Камаз» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Казани

В Авиастроительном районе Казани на улице Лукина произошёл дорожный инцидент. Как сообщили в казанской Госавтоинспекции, мужчина наехал на 73-летнюю пенсионерку, которая проходила по разрешенному пешеходному переходу.



Зафиксированы травмы левого плеча. Женщину доставили в городскую клиническую больницу No7 для скоро проведения медицинского осмотра. В данный момент ведётся расследование данного происшествия.