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«Камаз» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Казани

В Авиастроительном районе Казани на улице Лукин...

Соцсети/ Казань на максималках

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В Авиастроительном районе Казани на улице Лукина произошёл дорожный инцидент. Как сообщили в казанской Госавтоинспекции, мужчина наехал на 73-летнюю пенсионерку, которая проходила по разрешенному пешеходному переходу.

Зафиксированы травмы левого плеча. Женщину доставили в городскую клиническую больницу No7 для скоро проведения медицинского осмотра. В данный момент ведётся расследование данного происшествия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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