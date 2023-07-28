Как справиться с «нежелательными» чувствами: для жителей Казани пройдет открытая встреча с психологом

На встрече с психологом жители Казани узнают об оказании самопомощи

Жителям Казани на открытой встрече в парке «Черное озеро», которая пройдет 30 июля, расскажут о принципах психологической самопомощи. Проведут ее психолог Светлана Берцец.

Все присутствующие смогут узнать, как оказывается первая психологическая помощь. Также им расскажут, как справляться с «нежелательными» чувствами - обидой, тревогой, злостью и апатией. Специалист приведет примеры сложных жизненных ситуаций, а также подскажет, как найти из них выход. Начало встречи в 14:00. Проходить она будет в амфитеатре парка.