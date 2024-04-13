Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать
Согласно информации от очевидцев, в Казани из-за реконструкции улицы Баумана перенесли памятник Казанскому Коту.
На протяжении длительного времени памятник находился на перекрестке улиц Баумана и Мусы Джалиля, рядом со спорт-баром "Твин Пикс".
Однако из-за реставрации центральной улицы памятник потребовалось переместить. Теперь он установлен на улице Мусы Джалиля выше и ближе к кафе "Вечернее".
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