Ученые ИТМО создали первую батарейку АА с беспроводной зарядкой

Исследователи из университета ИТМО разработали первую в мире перезаряжаемую батарейку формата АА, которая может заряжаться от стандартной беспроводной станции для смартфона. Об этом сообщает «Российская газета». Внешне элемент питания ничем не отличается от обычной «пальчиковой» батарейки на 1,5 вольта, но внутри вместо химического источника тока находятся литий-ионный аккумулятор, приемная катушка и преобразователи напряжения.

Главная сложность заключалась в размещении плоской катушки внутри узкого цилиндра — инженеры решили её, изогнув катушку вдоль внутренних стенок корпуса. Магнитное поле от зарядного устройства передаётся на катушку, выпрямляется и заряжает встроенный аккумулятор, который затем выдаёт стандартное напряжение. Таким образом, батарейку можно заряжать без извлечения из устройства, просто положив его на зарядную станцию.

Проект привлёк внимание благодаря своему потенциалу для использования в экстремальных условиях. В 2024 году разработка получила государственное задание на создание решений для Арктики — в условиях сильного холода беспроводная зарядка избавит от необходимости разбирать технику и подсоединять провода. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале IEEE Transactions on Power Electronics.