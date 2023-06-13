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· Полина Модестова

Итоги подведены: в Казани выбрали объекты для благоустройства в 2024 году

В Казани назвали пять приоритетных пространств на благоустройство в 2024 году
Итоги подведены: в Казани выбрали объекты для благоустройства в 2024 году

Администрация Казани

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Жители Казани выбрали объекты, которые будут благоустраивать в 2024 году и, как стало известно, большинство было за бульвар по улице Серова.

В голосовании за общественный пространства для благоустройства в 2024 году приняли участие 363 тысяч 258 жителей Татарстана, что на 75% больше, нежели в прошлом году. Всего было вынесено на голосования 267 территорий республики, из которых 30 расположены в Казани.

В областном центре в опросе принимали участие почти 112 тысяч человек и большинство из них, 12 тысяч 820 человек, проголосовали за благоустройства бульвара по улице Серова. В этом году здесь будет обустроен сенсорный сад МАФами, площадкам с элементами для детей с ОВЗ, зоны для общения и игры в боччу. В следующем году планируют благоустроить территорию озера.

На втором месте была территория Чайковых озер. Стоит отметить, что по этому проекту предполагается минимальное вмешательство в природу.

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