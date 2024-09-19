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Источник: 18 сентября в ЖК "Голливуд" нетрезвый мужчина пристал к ребенку

По информации источника, камеры не работают

Яндекс.Карты/Юлия

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18 сентября 2024 года, в ЖК "Голливуд" нетрезвый мужчина со 2 этажа пристал к 3-класснице с неадекватными расспросами. Ребенок испугался. Об этом изданию Prokazan рассказал собственный источник.

По информации источника, камеры не работают. Подробнее.

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