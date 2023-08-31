Интерес проявляют и иностранные граждане: в Казани фестиваль «СоТворение» может посетить 100 тысяч человек

«СоТворение» в Казани могут посетить до 100 тысяч человек

До ста тысяч зрителей в этом году могут посетить фестиваль «СоТворение» в Казани, сообщил глава Управления культуры Исполкома города Азат Абзалов на пресс-конференции. Он отметил, что прогнозировать точную цифру тяжело, однако уже сейчас понятно, что интерес в фестивалю есть.

С его слов, фестиваль интересен не только казанцам, но и жителям других регионов страны, а также представителям иностранных государств. Напомним, чо фестиваль «СоТворение» будет проходить в Казани с 8 по 9 сентября.