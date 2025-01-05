Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля

Инспекторы продолжают поиски человека, известного как "Гринч", который недавно был замечен катающимся на крыше автомобиля в центре Казани. Этот инцидент вызвал широкий резонанс после появления видеоролика в социальных сетях, где человек в костюме Гринча мчится на крыше красного автомобиля, украшенного праздничными гирляндами, по улицам города.



Видео было снято 29 декабря на парковке рядом с Центральным стадионом, а на заднем плане видны такие достопримечательности, как "Пирамида" и Казанский Кремль. Инспекторам удалось быстро установить личность водителя, которым оказался 25-летний житель Приволжского района Казани. За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Водитель признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. В итоге против него составлены четыре административных протокола на общую сумму 5250 рублей, а также проведена разъяснительная беседа.



Этот случай напоминает всем водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге, особенно в праздничные дни, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье себе и другим участникам движения.