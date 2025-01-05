Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля

Инспекторы продолжают поиски человека, известно...

Скриншот видео

Подписаться в Telegram

Инспекторы продолжают поиски человека, известного как "Гринч", который недавно был замечен катающимся на крыше автомобиля в центре Казани. Этот инцидент вызвал широкий резонанс после появления видеоролика в социальных сетях, где человек в костюме Гринча мчится на крыше красного автомобиля, украшенного праздничными гирляндами, по улицам города.

Видео было снято 29 декабря на парковке рядом с Центральным стадионом, а на заднем плане видны такие достопримечательности, как "Пирамида" и Казанский Кремль. Инспекторам удалось быстро установить личность водителя, которым оказался 25-летний житель Приволжского района Казани. За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Водитель признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. В итоге против него составлены четыре административных протокола на общую сумму 5250 рублей, а также проведена разъяснительная беседа.

Этот случай напоминает всем водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге, особенно в праздничные дни, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье себе и другим участникам движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья

Важное в РТ

день назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

как избавиться от уличных клопов

Новости Казани

день назад

Авария на мосту через Волгу закрыла проезд в сторону Казани и Иннополиса

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

акриловый вкладыш в ванную спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

4 часа назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

Новости Казани

день назад

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработал новый цех по производству масла

Новости Казани

день назад

Вузы Казани стали одними из самых популярных у абитуриентов из Таджикистана
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады

С начала нового года в республике введены повыш...

Новости Казани

4 минуты назад

Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля

Новости Казани

39 минут назад

УНИКС взял седьмую победу подряд в лиге ВТБ, выиграв «Зенит»

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане резко придут морозы до -13 градусов

Новости Татарстана

час назад

Дорога к Раифе вновь перегружена из-за пробок
В Богатых Сабах сцепились около 200 человек
Новости Татарстана
2 дня назад

В Богатых Сабах сцепились около 200 человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Какие мероприятия пройдут в Казани 5 января

Новости Казани

4 часа назад

Прорыв канализации произошёл в Комитете защиты прав инвалидов Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане растёт количество заболевших ОРВИ и гриппом
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой