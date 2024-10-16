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Ильсур Метшин ответил на мемы «Не трогай, это на БРИКС»

Напомним, саммит БРИКС состоится в Казани в пер...

Казань на максималках

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Глава города Казани Ильсур Метшин в интервью ТАСС прокомментировал шутку: «Не трогай, это на БРИКС».

Мэр региональной столицы Республики к Татарстан сообщил, что в городе проживают позитивные креативные люди, которые умеют создавать мемы. Разумеется, подчеркнул Метшин, никаких обмотанных объектов в Казани жители и гости не найдут. Максимум — это был знак вроде “осторожно, окрашено”.

Ранее мы писали о том, что администрация Казани опровергла сведения, которые появились в интернете. В сети писали о запрете для людей передвигаться в ходе проведения саммита БРИКС в городе на старых и грязных машинах.

Напомним, саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года. В нем будут участвовать руководители 24 государств, в частности, президент РФ Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

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