Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия

В центре Казани на Кави Наджми продают дом Свешникова XIX века за 400 миллионов

В центре Казани на продажу был выставлен объект культурного наследия - дом Свешникова XIX века, расположенный на Кави Наджми, 10. Стоимость, указанная на сайте бесплатных объявлений - 400 миллионов рублей.

Основной собственник здания, реставратор и девелопер Мурат Фахрутдинов рассказал, что на данный момент проводится реконструкция здания и 400 миллионов рублей - это цена, которая приближена к тому, сколько здания будет строить после завершения всех работ, передает «БИЗНЕС Online».

В тексте объявления указано, что первый этаж в 450 квадратных метров будет отведен под коммерческие помещения, а на втором и третьем будет жилье площадью в 900 квадратных метров.

Фахрутдинов объяснил, что, когда здание будет завершено, ему потребуется хозяин, но уже сейчас собственник хочет получить отклик от потенциальных заинтересантов. Пожелания будущего инвестора будут учтены в проекте реставрации, который на данный момент еще разрабатывается. Такой подход позволит в будущем избежать необходимости переделывать что-либо. Идеальным инвестором сам Фахрутдинов видит отельера, так как исторически в здании работала именно гостиница.