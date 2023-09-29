Новости Казани
· Полина Модестова

Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия

В центре Казани на Кави Наджми продают дом Свешникова XIX века за 400 миллионов
Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия

pixabay

Подписаться в Telegram

В центре Казани на продажу был выставлен объект культурного наследия - дом Свешникова XIX века, расположенный на Кави Наджми, 10. Стоимость, указанная на сайте бесплатных объявлений - 400 миллионов рублей.

Основной собственник здания, реставратор и девелопер Мурат Фахрутдинов рассказал, что на данный момент проводится реконструкция здания и 400 миллионов рублей - это цена, которая приближена к тому, сколько здания будет строить после завершения всех работ, передает «БИЗНЕС Online».

В тексте объявления указано, что первый этаж в 450 квадратных метров будет отведен под коммерческие помещения, а на втором и третьем будет жилье площадью в 900 квадратных метров.

Фахрутдинов объяснил, что, когда здание будет завершено, ему потребуется хозяин, но уже сейчас собственник хочет получить отклик от потенциальных заинтересантов. Пожелания будущего инвестора будут учтены в проекте реставрации, который на данный момент еще разрабатывается. Такой подход позволит в будущем избежать необходимости переделывать что-либо. Идеальным инвестором сам Фахрутдинов видит отельера, так как исторически в здании работала именно гостиница.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

15 часов назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

уничтожение ос в московской области

Лонгриды

14 часов назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Интересное в Казани

3 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

швея на дому в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Новости Казани

21 час назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Казани

день назад

Инвестиции составят около 1,5 миллиарда: под Казанью планируют открыть парк-отель

Новости Татарстана

день назад

Невосполнимая утрата: скончался профессор Казанской ветакадемии Талгат Гарипов
Лонгриды
14 часов назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Новости Казани

12 часов назад

Попала в топ-10 городов: Казань оказалась в лидерах для ведения бизнеса

Новости Татарстана

15 часов назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

Новости Казани

12 часов назад

Первые пройдут в Казани: стало известно расписание соревнований «Игр будущего»

Новости Казани

13 часов назад

На мероприятие приглашают весь мир: РФ заключила договоры с 19 странами по участию в «Играх будущего»
Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия
Новости Казани
13 минут назад

Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия

Новости Татарстана

14 часов назад

Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Новости Татарстана

14 часов назад

Смогут подобрать направление: глава минмолодежи РТ рассказал, как студент может попасть в политику

Важное в РТ

15 часов назад

Как аудиобейджи билайна меняют обслуживание в поликлиниках, МФЦ и других организациях
Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник