Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

На Мамадышском тракте Татарстана произошло массовое ДТП, в которой столкнулись 4 машины. Причина - водитель Toyota не увидел перед светофором пробку.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota ехал в сторону выезда из города и отвлекаясь на мобильник, врезался в Honda. От удара вторая машина отскочила в Hyundai, которая влетела в Mazda. К счастью, серьезных травм никто не получил, однако Honda была зажата между Toyota и Hyundai и повреждена, пишет Татарстан 24.

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