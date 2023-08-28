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· Полина Модестова

Хотят проводить ежегодно: более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на российско-китайский форум «Ростки»

Больше тысячи человек зарегистрировались на российско-китайский форум «Ростки»
Хотят проводить ежегодно: более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на российско-китайский форум «Ростки»

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Больше 1,5 тысячи человек подали заявки на участие в первом российской-китайском форуме «Ростки». Среди них жители 47 регионов России и 13 стран, в числе которых Камерун, Марокко, Турция, ЮАР и Иран.

Со слов руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, программа мероприятия включает больше 40 деловых встреч по разным тематикам. Среди ключевых направления - промышленная кооперация и технологическое развитие.

Первый российско-китайский форум «Ростки» развернется в столице РТ 7-8 сентября 2023 года. Организаторами была подготовлена не только культурная, но и спортивная программа. В планах - проводить форум каждый год.

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